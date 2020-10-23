Байден обвинил Трампа в бездействии в вопросе вмешательства в выборы в США. Трамп ответил, что всегда был жестким с Россией

Во время предвыборных дебатов президент США Дональд Трамп сказал своему сопернику, бывшему вице-президенту США Джо Байдену, что никто не был более жестким с Россией, чем он.

Во время финальных дебатов 22 октября президент США Дональд Трамп и его соперник на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден касались темы Украины и противодействия России. Об этом сообщает "Голос Америки".

Байден обвинил Трампа в бездействии по вопросу вмешательства в американские выборы.

"Любая страна, которая попытается вмешаться в американские выборы, заплатит за это. В нынешние выборы вмешивались Россия, Китай, и теперь мы узнали, что Иран также. Они заплатят за это, если меня изберут. Они вмешиваются в американский суверенитет. И насколько мне известно, президент не сказал ни слова Путину об этом. И я не знаю, почему", – сказал он.

Трамп в ответ заявил, что всегда был жестким с Россией, и напомнил, что предоставил Украине летальное оружие.

"Никто не был более жестким с Россией, чем я. В плане санкций, в плане всего, что я сделал с НАТО. Когда Байден продавал Украине подушки и покрывала, я продал противотанковые ракеты. В течение президентства Обамы Россия забрала большую часть, которая должна быть территорией Украины. Вы отдали это им. Но вы получали много денег от России", – сказал действующий президент США.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты Трамп и Байден провели в Кливленде 29 сентября. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Второй раунд должен был состояться 15 октября в Майами, но его отменили: Трамп заразился коронавирусом, из-за чего мероприятие решили провести в онлайн-формате, однако глава Белого дома отказался тратить время на виртуальные дебаты.

На первых очных дебатах оппоненты перебивали друг друга (по подсчетам журналистов, Трамп перебил соперника 71 раз, а Байден его – 22 раза). Из-за этого правила дебатов изменили – микрофоны оппонентов будут выключены на первых двух минутах ответа оппонента, во время обсуждения будут включены оба микрофона. Действующий глава Белого дома считает несправедливыми условия проведения мероприятия – он недоволен изменением тем дебатов, а Уэлкер считает "предвзято настроенной".