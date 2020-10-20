Микрофоны Трампа и Байдена на дебатах будут выключать на время выступления оппонента

В ходе первого раунда дебатов кандидатов в президенты США бывший вице-президент страны Джо Байден перебил действующего президента Дональда Трампа 22 раза, Трамп его – 71, подсчитали журналисты. После этого комиссия по президентским дебатам решила выключать микрофоны оппонентам на время выступления одного из них.

Микрофоны действующего президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые баллотируются на пост главы государства, на дебатах 22 октября будут включать по очереди. Об этом говорится в заявлении комиссии по президентским дебатам, обнародованном 19 октября, сообщает телеканал CNBC.

Комиссия надеется, что кандидаты будут относиться с уважением друг к другу, говорится в заявлении.

Трамп баллотируется на пост президента от Республиканской партии, Байден – от Демократической. 29 сентября они провели первый из трех раундов дебатов. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, о защите избирательного процесса.

Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. По данным опроса телеканала CNN совместно с компанией SSRS, шесть из 10 наблюдателей за дебатами сказали, что Байден лучше справился с вопросами, и только 28% сказали, что лучшим был Трамп.

По подсчетам Аxios, на первых дебатах Трамп перебил соперника 71 раз, а Байден его – 22 раза.

Дебаты 22 октября пройдут в Нешвилле (штат Теннеси). Как сказано на сайте комиссии по дебатам, модерировать мероприятие будет журналистка NBC News Кристен Уэлкер. Дебаты продлятся 90 минут, они будут разделены на шесть блоков по 15 минут. Уэлкер выбрала такие темы для каждого из блоков: борьба с COVID-19, американские семьи, расовые проблемы в США, климатические изменения и особенности руководства страной.

Начнутся теледебаты в 21.00 (5.00 23 октября по Киеву).