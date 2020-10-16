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Ельченко: Независимо от результатов выборов президента США, наша дружба и стратегическое партнерство продолжат укрепляться

Двухпартийная поддержка украинского народа со стороны США сохранялась всегда со времен независимости Украины и даже раньше, подчеркнул посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

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Ельченко: И Украина, и Соединенные Штаты твердо настроены на укрепление отношений
Ельченко: И Украина, и Соединенные Штаты твердо настроены на укрепление отношений
Фото: EPA

Стратегическое партнерство между Киевом и Вашингтоном, а также поддержка украинского народа со стороны США будут возрастать независимо от результатов американских президентских выборов, уверен посол Украины в США Владимир Ельченко. Об этом он заявил во время вебинара, организованного Manor College, пишет "Укринформ".

"Уверен, что независимо от того, кто одержит победу на выборах этого года в США, наша дружба и стратегическое партнерство продолжат укрепляться, поскольку и Украина, и Соединенные Штаты твердо настроены на укрепление этих отношений", – сказал Ельченко.

Он отметил, что двухпартийная поддержка украинского народа со стороны США сохранялась всегда со времен независимости Украины и даже раньше.

"Неважно, кто руководил Белым домом или какая партия – Республиканская или Демократическая – контролировала Палату представителей или Сенат. Сегодня, когда Украина переживает самые большие вызовы в своей новейшей истории, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми", – подчеркнул дипломат.

Ельченко выразил благодарность США за лидерскую позициию в давлении на Россию за ее агрессивное и злонамеренное поведение и подчеркнул важность сохранения санкций, пока РФ не уйдет из оккупированных Донбасса и Крыма.

"Крымская декларация, противостояние [газотранспортному] проекту "Северный поток – 2", мощная санкционные политика, оказание помощи в сфере безопасности и обороны, в том числе летального оружия, помощь в трансформации наших Вооруженных сил являются примерами того, насколько прочные украинско-американские отношения", – подчеркнул посол.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа, баллотирующегося от Республиканской партии, и кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Теги: США, Украина, Владимир Ельченко, выборы президента США 2020
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