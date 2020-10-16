Помпео обвинил РФ, Китай и Индию в распространении дезинформации в США перед выборами

По словам госсекретаря США Майка Помпео, страны, распространяющие дезинформацию, не хотят, чтобы американские выборы прошли успешно.

Госекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации перед президентскими выборами в США. Об этом он сказал в эфире радио KTAR Phoenix, расшифровка интервью опубликована на сайте Госдепартамента.

"Эти усилия реальны. Есть реальные усилия Китая, есть реальные усилия Ирана. Россия тоже пытается распространять дезинформацию", – сказал он.

По словам Помпео, нужно обращать внимание на источники информации.

"Если вы видите, что это исходит от "Института Конфуция", если вы видите, что это исходит из китайского СМИ, это пропагандистское подразделение Коммунистической партии Китая, если вы видите, что оно исходит из Russia Today, RT, как его называют в США – вы должны искоса взглянуть на эту информацию. Скорее всего, его пропагандирует одно из этих правительств, и эти правительства не хотят демократии. Они не хотят, чтобы наши выборы прошли успешно. Они хотят подорвать те самые ценности, которые делают Америку такой исключительной страной", – сказал он.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.