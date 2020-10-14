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Помпео раскритиковал избрание России, Китая и Кубы в Совет по правам человека ООН

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что правила членства в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека позволяют избирать в него злейших нарушителей прав человека в мире.

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Помпео считает, что включение Китая, России и других стран в Совет по правам человека ООН подтверждает правильность решения США выйти из него
Помпео считает, что включение Китая, России и других стран в Совет по правам человека ООН подтверждает правильность решения США выйти из него
Фото: EPA

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с критикой избрания в Совет по правам человека ООН Росии, Китая и Кубы. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США 13 октября.

"В 2018 году президент [США] Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из Совета по правам человека ООН из-за их устоявшейся антиизраильской предвзятости и правил членства, которые позволяют получить места в совете злейшим нарушителям прав человека в мире. Перед принятием этого решения и после нашего выхода США призвали государства – члены ООН незамедлительно принять меры по реформированию совета, прежде чем это станет непоправимым. К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генеральная Ассамблея ООН снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. Венесуэла была избрана в 2019 году", – отмечено в заявлении.

По мнению Помпео, этот шаг ООН подтверждает правильность решения США о выходе из совета. Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты используют другие места и возможности для защиты и продвижения всеобщих прав человека.

13 октября Россию после четырехлетнего перерыва избрали в Совет по правам человека ООН. 

В октябре 2016 года Россия не попала в состав совета на 2017–2019 годы. Ее кандидатуру поддержали 112 стран – членов ООН. Конкуренты – Венгрия и Хорватия – получили по 144 и 114 голосов соответственно.

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого до последнего времени входило 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу.

Теги: Россия, США, Китай, Куба, ООН, Майк Помпео
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