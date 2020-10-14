"Украина готова к борьбе". Кулеба заявил, что не позволят России злоупотреблять членством в Совете по правам человека ООН

Украину и Россию сегодня избрали в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “состояние вещей в совете оставляет желать лучшего”.

В октябре 2016 года Россия не попала в состав совета на 2017–2019 годы Фото: EPA

Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН на 2021–2023 годы, в то же время после четырехлетнего перерыва в совет войдет Россия. Об этом 13 октября сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

“Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021–2023 годы. Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращение нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности”, – заявил Кулеба.

Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушенням цих прав задля сталого міжнародного миру та безпеки 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2020

Глава МИД Украины отметил, что “состояние вещей в совете оставляет желать лучшего”.

“В него прошел даже такой известный нарушитель прав человека, как РФ (за неимением конкуренции в Восточноевропейской группе). Что ж, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в совете, чтобы покрывать нарушения прав человека”, – добавил Кулеба.

На жаль, стан речей у Раді залишає бажати кращого. До неї пройшов навіть такий відомий порушник прав людини як РФ (через брак конкуренції у Східноєвропейській групі). Що ж, Україна готова до боротьби. Не дозволимо зловживати місцем в Раді, аби покривати порушення прав людини 2/2 pic.twitter.com/zXCsyMUGdB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2020

Помимо Украины и РФ, в совет были избраны Боливия, Великобритания, Китай, Кот-д’Ивуар, Мексика, Малави, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан и Франция. Все эти страны избраны в совет на трехлетний период, который начнется 1 января 2021 года.

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого до последнего времени входило 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу.

В октябре 2016 года Россия не попала в состав совета на 2017–2019 годы. Ее кандидатуру поддержали 112 стран – членов ООН. Конкуренты – Венгрия и Хорватия – получили по 144 и 114 голосов соответственно.