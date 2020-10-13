После четырехлетнего перерыва Россию избрали в Совет по правам человека ООН

Сегодня Россию избрали в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека.

Россию избрали в Совет по правам человека ООН. Об этом говорится в сообщении в Twitter представительства РФ при ООН в Женеве.

"Мы вернулись и готовы к конструктивной совместной работе", – сообщили российские дипломаты.

Они добавили, что кандидатуру РФ на выборах поддержали 158 стран.

#Russia was elected to the Human Rights Council @UNHumanRights after 4 years break. 158 States supported its candidature at the elections.



We are back & ready for constructive cooperative work. @mfa_russia pic.twitter.com/OIOSUpotfh — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) October 13, 2020

Помимо РФ, в совет были избраны Боливия, Великобритания, Китай, Кот-д’Ивуар, Мексика, Малави, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина и Франция. Все эти страны избраны в совет на трехлетний период, который начнется 1 января 2021 года.

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого до последнего времени входило 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу.

В октябре 2016 года Россия не попала в состав совета на 2017–2019 годы. Ее кандидатуру поддержали 112 стран – членов ООН. Конкуренты – Венгрия и Хорватия – получили по 144 и 114 голосов соответственно.