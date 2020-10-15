Помпео заявил о решительной поддержке белорусских протестующих и призвал освободить Шклярова

США призывают власти Беларуси немедленно освободить белорусско-американского политтехнолога Виталия Шклярова, подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео: Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать от белорусских лидеров ответственности за подавление демократии Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки поддерживают граждан Беларуси, которые вышли на протесты против фальсификации результатов президентских выборов, заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге 14 октября, расшифровку приводит сайт Госдепартамента.

"Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать от белорусских лидеров ответственности за подавление демократии, как мы это делали, когда вводили санкции в отношении виновных, совместно с нашими демократическими союзниками в Европе и Канаде", – сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США продолжают требовать немедленно освободить гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова.

Шклярова задержали 29 июля в Минске накануне президентских выборов. Как сообщила "Немецкая волна", его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах в стране), и попытках мобилизовать вокруг Тихановского протестный электорат. Задержанный до сих пор находится под стражей.

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал 17 августа в Twitter открытое письмо Шклярова, в котором тот рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям в минском СИЗО. 1 сентября Шкляров из СИЗО передал изданию НВ еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились. Политтехнолог подозревает, что его заразили коронавирусом в СИЗО. Адвокат Шклярова говорил 5 октября, что у политтехнолога наблюдается посткоронавирусный синдром, а его жизнь под угрозой.

Освободить Шклярова белорусские власти призывал заместитель госсекретаря США Стивен Биган в конце августа. В начале сентября требование повторил сам Помпео.

Шкляров женат на сотруднице Госдепартамента США. Он работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Барака Обамы в 2012 году. "Радио Свобода" сообщило, что Шкляров живет в США, а его мать проживает в Гомеле.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.