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Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников

Санкции Швейцарии в отношении чиновников из Беларуси предполагают блокирование счетов и запрет въезда в страну.

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Санкции Швейцарии вступили в силу 13 октября
Санкции Швейцарии вступили в силу 13 октября
Фото: depositphotos.com

Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников. Об этом говорится на сайте Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Данным решением Швейцария расширила санкции против Беларуси, введенные в 2006 году "из-за несоблюдения законности на президентских выборах и серьезных нарушений прав человека".

"Федеральный департамент экономики внес изменения в перечень лиц, добавленных к постановлению о мерах против Беларуси. В список добавлено 40 человек", – говорится в сообщении.

Ограничения вступили в силу накануне, 13 октября.

Санкции Швейцарии предполагают блокирование счетов и запрет въезда в страну.

По данным "Белсат", в санкционный список попали министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, его заместители и другие силовики, экс-глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместители, бывший генпрокурор Александр Канюк, председатель ЦИК Лидия Ермошина и другие представители Центризбиркома Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Он сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 октября согласовали возможность применения санкций против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не улучшится.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, санкции, Швейцария, протесты в Беларуси
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