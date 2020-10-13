Украина упростила выдачу вида на жительство для граждан Беларуси – Кабмин

Кабинет Министров Украины упростил порядок оформления вида на жительство для определенных категорий иностранцев.

Упрощенный порядок оформления вида на жительства не будет касаться граждан России Фото: depositphotos.com

По инициативе Государственной миграционной службы Кабинет Министров Украины принял постановление № 933, которое упрощает порядок оформления вида на жительство определенным категориям иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина 13 октября.

Иностранцы, которые являются гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находятся на территории государства на законных основаниях, имеют право подать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы Украины в связи с изменением цели въезда, сказано в сообщении.

В КМУ подчеркнули, что особенно актуальным этот вопрос является для граждан Беларуси, специалистов в области IT, которые трудоустроились в Украине, и членов их семей.

"Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются, как и раньше, не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания разрешенного срока пребывания", – уточнили в пресс-службе.

Упрощенный порядок оформления вида на жительства не будет касаться граждан России.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент страны Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

29 сентября белорусская IT-компания PandaDoc, сотрудники которой подверглись репрессиям в Беларуси, заявила о переносе офиса в Украину. Около 60 программистов из минского офиса PandaDoc уже переехали в Украину. Решение о прекращении деятельности в Беларуси было принято после ареста четырех сотрудников компании.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №420/2020 о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов – граждан Беларуси.