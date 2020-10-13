Лукашенко на встрече в СИЗО разрешил Тихановскому позвонить жене в присутствии охраны

Арестованному белорусскому блогеру Сергею Тихановскому 10 октября, во время визита в СИЗО президента Александра Лукашенко, разрешили поговорить с женой Светланой, которая, по данным независимого подсчета голосов, выиграла президентские выборы в Беларуси. Разговор происходил под присмотром охраны изолятора.

Тихановского на встречу с Лукашенко в Минск привезли из СИЗО города Жодино Фото: Пул Первого / Telegram

Блогера Сергея Тихановского на встречу с президентом Александром Лукашенко, которая состоялась в следственном изоляторе КГБ Беларуси, привезли из СИЗО города Жодино люди в масках. Об этом адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказал 13 октября TUT.BY.

"Вошел Лукашенко и начал жать всем руки. Сергей избегает рукопожатий, опасается коронавируса. Он не хотел также, чтобы его снимали на камеру для ТВ. Потом на протяжении пяти часов была беседа с Лукашенко, где в основном говорил он сам", – рассказал адвокат.



По его информации, во время встречи Лукашенко разрешил Тихановскому поговорить с женой по телефону, этот разговор проходил в присутствии охраны изолятора.

10 октября Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные. Содержание разговора не разглашается.

В этот день впервые за 134 дня лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской разрешили поговорить по телефону с мужем, который был арестован за "нарушение общественного порядка" на пикете.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.