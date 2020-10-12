В Минске проходит марш пенсионеров. Фоторепортаж
Сегодня в белорусской столице проходит марш пенсионеров.
Репортаж с мероприятия ведет издание TUT.BY
. В ходе марша произошли стычки с силовиками, последние использовали против участников мероприятия слезоточивый газ. Это произошло, когда правоохранители пытались задерживать протестующих студентов и медиков. Пенсионеры отбивали задержанных, а потом скандировали "фашисты", обращаясь к силовикам. Они также кричали: "Он вас кинет", – вероятно, имея в виду президента Беларуси Александра Лукашенко. Неизвестные в балаклавах применили по отношению у участникам марша спецсредства: были слышны выстрелы, видны яркие вспышки, распыляли перцовый газ
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