"Протесты стали организованными и крайне радикальными". В МВД Беларуси заявили, что готовы применять боевое оружие при разгоне митингов

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что протесты сместились преимущественно в Минск, стали "организованными и крайне радикальными".

МВД: Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц Фото: ЕРА

Милиция Беларуси готова применять боевое оружие для подавления протестов в стране, заявил первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич. Его комментарий обнародовало МВД государства в своем YouTube-канале.

Казакевич отметил, что протестное движение в стране затухает, при этом основная его часть переместилась в столицу Беларуси.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными", – сказал чиновник.

По его словам, протестующие стали использовать камни, ножи, заточки, а также стали устанавливать баррикады и жечь покрышки. Казакевич говорит, что силовики столкнулись "не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов".

"В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", – подчеркнул Казакевич.

В Минске и других городах Беларуси 11 октября проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками. Журналисты отмечали, что таких жестоких столкновений не было около двух месяцев. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании почти 600 человек в 12 городах страны.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.