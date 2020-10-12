Тихановская обратилась к белорусам: Мы не верим в диалог под дулом автомата

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что разгон мирных акций протеста в минувшие выходные показал, что режим продолжает общаться с белорусским народом только на языке насилия.

Тихановская: Мы должны довести до конца наш план: остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам с заявлением, в котором подчеркнула, что белорусы продолжат действовать мирно и будут требовать переговоров о назначении новых выборов. Заявление опубликовано 12 октября в официальном Telegram-канале Тихановской.

"Прошедшие выходные показали, что режим продолжает общаться с белорусским народом только на языке насилия. Мы все это видим, и я знаю, на такие действия сложно не реагировать. Я понимаю, что каждый имеет право на самозащиту. Каждый имеет право оберегать себя, свою семью, свой двор и свою Беларусь от беззакония и насилия", – отмечено в сообщении.

Тихановская подчеркнула, что белорусы не виновны в насилии, они его никогда не провоцировали.

"Мы не верим в диалог под дулом автомата. Раньше режим торговался политзаключенными как заложниками с ЕС, чтобы получить желаемое. Теперь они торгуются с собственным народом, и это говорит только об одном: мы сумели заставить их слушать нас. И это значит, что мы должны взять на себя ответственность и довести до конца наш план: остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы", – заявила лидер оппозиции.

Тихановская отметила, что марши протеста важны. По ее мнению, блокировка военной техники, как и любого насилия, – это мирный протест. Она подчеркнула важность солидарности на белорусских предприятиях.

"Власть зависит от вас больше, чем вы от нее. Вы можете все изменить", – считает Тихановская.

В Минске и других городах Беларуси 11 октября проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками, журналисты отмечали, что таких жестоких столкновений не было около двух месяцев. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании почти 600 человек в 12 городах страны.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина, не признали инаугурацию Лукашенко.