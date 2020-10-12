Тихановская о задержаниях в Минске: Массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что белорусы заплатили "очень страшную цену за свою свободу", и выразила уверенность в том, что протестующие достигнут цели.

По данным правозащитников, 11 октября в Беларуси задержали около 600 протестующих, при задержании их били дубинками Фото: ЕРА

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя жесткие задержания и разгон протестующих, в Telegram заявила о новом этапе насилия против граждан Беларуси.

"Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьемся своего. Вы сами знаете, что делать", – написала она.

В Минске и других городах Беларуси в воскресенье проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками, журналисты отмечали, что таких жестоких столкновений не было около двух месяцев. Правозащитный центр "Вясна" сообщил о задержании почти 600 человек в 12 городах страны.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина не признали инаугурацию Лукашенко.