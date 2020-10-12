Правозащитники сообщают уже почти о 600 задержанных в Беларуси на акциях протеста в воскресенье

Среди задержанных в Беларуси на акциях протеста 11 октября есть люди, которых забирала "скорая", сообщает правозащитный центр "Весна".

На акциях протеста в Беларуси 11 октября были задержаны 586 человек. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 октября данные правозащитного центра "Весна".

В списке указаны задержания в 12 городах страны, больше всего таких случаев зафиксировано в Минске.

Несколько десятков задержанных – журналисты, в том числе корреспонденты российских СМИ.

"Весна" также сообщает о ряде случаев, когда участников акций протеста забирала "скорая".

Подавляющее большинство задержанных – мужчины.

В Минске и других городах Беларуси в воскресенье проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками. Вечером 11 октября "Весна" сообщала о почти 400 задержанных.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерке Светлане Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны порядка 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина, не признали инаугурацию Лукашенко.