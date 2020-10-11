В Беларуси на акциях протеста задержали почти 400 человек – правозащитники

Правозащитный центр "Весна" в Беларуси опубликовал фамилии задержанных на акциях протеста в Минске и 11 других городах.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа Фото: ЕРА

На акциях протеста в Беларуси силовики задержали по меньшей мере 387 человек. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна" на 21.30 по Киеву.

Опубликованы фамилии всех протестующих. Их задерживали в Минске и 11 других городах Беларуси: Березовке, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Жодино, Кобрине, Могилеве, Молодечно и Солигорске.

Среди задержанных есть несколько десятков журналистов.

В Минске и других городах Беларуси 11 октября проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерке Светлане Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны порядка 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина, не признали инаугурацию Лукашенко.