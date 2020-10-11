Климкин о событиях в Беларуси: Для нас самое время начать более активную игру

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что действия Киева по отношению к событиям в Беларуси должны быть "с фокусом на будущее".

В связи с происходящим в Беларуси Украине следует начать собственную "игру". Такое мнение 11 октября в Facebook выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Думаю, для нас самое время начать играть в более активную игру. С фокусом на будущее", – написал он.

Дипломат назвал "полным сюром" встречу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО.

"И обсуждение с ними изменений в конституцию – тоже маразм, но хорошо просчитанный и точно согласован с Кремлем. Во-первых, успех [белорусской оппозиционерки] Светланы Тихановской, ее контакты на самом высоком уровне, включая [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона, очень не нравятся ни Лукашенко, ни Кремлю. Они хотят ее отодвинуть и заменить на более контролируемых Москвой, а оппозицию поделить", – объяснил Климкин.

Он также считает, что Лукашенко "хочет "заговорить" вопрос выборов, съехать с них и ограничиться длительным обсуждением и принятием изменений в конституцию, то есть фактически остаться у власти".

"Но Кремль будет играть на устранение Лукашенко, как токсичного для мира и даже для [президента РФ Владимира] Путина, по своему сценарию", – предположил украинский дипломат.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны порядка 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина, не признали инаугурацию Лукашенко.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".