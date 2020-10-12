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Силовики в Минске избили и задержали брата знаменитой биатлонистки Домрачевой

Архитектор Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, попал в больницу после задержания на Марше гордости в Минске.

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Домрачев утверждает, что боялся потерять велосипед
Домрачев утверждает, что боялся потерять велосипед
Фото: Nikita Domrachev / Facebook

Старший брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой Никита 11 октября был жестоко избит силовиками в Минске, сообщает "Еврорадио" в Telegram.

Очевидцы сняли видео, как Домрачева бьют ногами и дубинками, бросают через бедро, тягают за волосы, опять бьют.

Мужчина рассказал, что просто ехал на велосипеде по велодорожке, увидел силовиков и остановился.

"Я испугался за велосипед, потому что он мне очень дорог. Я стремился дать понять, что без велосипеда я не уйду. И пытался подойти к велосипеду, чтобы забрать его. Меня свалили с ног и начали бить еще больше", – заявил он.

После задержания Никита Домрачев оказался в СИЗО в переулке Окрестина, оттуда его увезли в больницу, информирует TUT.BY. Сейчас он уже дома.

Старший брат олимпийской чемпионки первым в детстве записался в лыжную секцию. По его примеру туда пошла Дарья, но, в отличие от брата, осталась в спорте, став самым титулованным зимним атлетом за всю историю Беларуси. Никита пошел по стопам родителей и занялся архитектурой.

12 августа Домрачева призывала остановить насилие в стране.

В Минске и других городах Беларуси 11 октября проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками. Журналисты отмечали, что таких жестоких столкновений не было около двух месяцев. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании почти 600 человек в 12 городах страны.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: биатлон, Беларусь, Минск, столкновения, больница, задержание, Дарья Домрачева, силовики, протесты в Беларуси
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