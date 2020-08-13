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Четырехкратная олимпийская чемпионка Беларуси призвала остановить насилие в стране

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и герой Беларуси Дарья Домрачева заявила, что любой конфликт можно решить мирным путем.

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Домрачева заявила, что любит мирную Беларусь
Домрачева заявила, что любит мирную Беларусь
Фото: Darya Domracheva / Facebook

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и герой Беларуси Дарья Домрачева обратилась к соотечественникам в связи с протестами после выборов президента страны. Соответствующее заявление опубликовано 12 августа на ее странице в Instagram. 

"Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководителей отрядов ОМОН: остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте", – заявила Домрачева.

Теги: МВД, Беларусь, Минск, столкновения, ОМОН, Дарья Домрачева, силовики, протесты в Беларуси
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