Белорусские силовики использовали против участников марша пенсионеров слезоточивый газ

В ходе сегодняшнего марша пенсионеров участники пытались отбивать у силовиков задержанных студентов, в результате правоохранители применили слезоточивый газ.

Сегодня в Беларуси проходит марш пенсионеров, силовики использовали для разгона участников мероприятия слезоточивый газ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание TUT.BY.

"На этих видео видно, как неизвестные в балаклавах задерживают людей, предположительно, студентов, с бело-красно-белыми флагами. Это заметили участники марша пенсионеров и ринулись отбивать задержанных. После этого неизвестные в балаклавах применили спецсредства: слышны выстрелы, видны яркие вспышки, пенсионеров щедро поливали перцовым газом. В какой-то момент неизвестный в балаклаве стреляет участнику марша в спину", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что участники марша не давали уехать автобусам с неизвестными в балаклавах, а потом кричали вслед уезжающему автобусу: "Фашисты".

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

11 октября в Минске и других городах Беларуси проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками. Журналисты отмечали, что таких жестоких столкновений не было около двух месяцев. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании почти 600 человек в 12 городах страны.