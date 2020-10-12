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Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико провели экстренную встречу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с оппозиционерами Валерием и Вероникой Цепкало, представителями штаба политика Виктора Бабарико. Оппозиция озвучила требования к властям Беларуси.

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Представители оппозиции согласовали формат совместной работы и сформулировали требования
Представители оппозиции согласовали формат совместной работы и сформулировали требования
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Штабы белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Валерия и Вероники Цепкало, Виктора Бабарико провели экстренную рабочую встречу. Об этом 12 октября сообщил официальный Telegram-канал Тихановской.

Во встрече также приняли участие член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко и представители фонда BySol.

Оппозиция согласовала формат совместной работы и сформулировала требования.

"Провести новые, открытые выборы. Расследовать преступления по фактам насилия над мирными белорусами. Освободить политических заключенных", – сказано в сообщении.

По информации канала Тихановской, на встрече обсуждали координацию работы фондов помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси, санкции для чиновников и силовиков, нарушающих закон, а также поддержку тех из них, кто готов перейти на сторону народа.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина, не признали инаугурацию Лукашенко.

11 октября в Минске и других городах Беларуси проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками. Журналисты отмечали, что таких жестоких столкновений не было около двух месяцев. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании почти 600 человек в 12 городах страны.

Теги: Беларусь, оппозиция, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, протесты в Беларуси, Павел Латушко
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