Евросоюз договорился ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не улучшится

Министры иностранных дел стран Европейского союза сегодня согласовали введение санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, если он продолжит насилие над демонстрантами.



Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 октября согласовали возможность применения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

"Совет повторяет, что президентские выборы [в Беларуси] 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми и что у Лукашенко отсутствует какая-либо демократическая легитимность. Совет решительно осуждает насилие белорусских властей против демонстрантов и призывает освободить всех задержанных лиц, включая политических заключенных", – сказано в заявлении.

В сообщении говорится, что Евросоюз сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями и увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества.

"Евросоюз предоставил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия [силовиков], организациям гражданского общества и независимым СМИ" .

Совет ЕС призвал белорусские власти пойти на общенациональный диалог и поддержал мирный демократический переход власти.

Глава МИД Германии Хайко Маас перед заседанием заявил, что предложит внести Лукашенко в санкционный список. Он говорил, что уже пора признать отсутствие изменений в Беларуси, поскольку Лукашенко продолжает применять насилие к мирным демонстрантам.

Евросоюз вводил санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. На такой же шаг пошли и США, введя санкции против представителей МВД и Центральной избирательной комиссии Беларуси, но не включили в него Лукашенко.

Правительства Великобритании и Канады действовали увереннее и объявили о санкциях против Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции для 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.