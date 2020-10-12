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Евросоюз договорился ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не улучшится

Министры иностранных дел стран Европейского союза сегодня согласовали введение санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, если он продолжит насилие над демонстрантами.

Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС
Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 октября согласовали возможность применения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

"Совет повторяет, что президентские выборы [в Беларуси] 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми и что у Лукашенко отсутствует какая-либо демократическая легитимность. Совет решительно осуждает насилие белорусских властей против демонстрантов и призывает освободить всех задержанных лиц, включая политических заключенных", – сказано в заявлении.

В сообщении говорится, что Евросоюз сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями и увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества.
"Евросоюз предоставил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия [силовиков], организациям гражданского общества и независимым СМИ".

Совет ЕС призвал белорусские власти пойти на общенациональный диалог и поддержал мирный демократический переход власти.

Глава МИД Германии Хайко Маас перед заседанием заявил, что предложит внести Лукашенко в санкционный список. Он говорил, что уже пора признать отсутствие изменений в Беларуси, поскольку Лукашенко продолжает применять насилие к мирным демонстрантам.

Евросоюз вводил санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. На такой же шаг пошли и США, введя санкции против представителей МВД и Центральной избирательной комиссии Беларуси, но не включили в него Лукашенко.

Правительства Великобритании и Канады действовали увереннее и объявили о санкциях против Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции для 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, МИД Германии, дипломаты, насилие, разгон, Хайко Маас, силовики, сотрудничество, протесты в Беларуси
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