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Германия сегодня предложит Евросоюзу ввести санкции против Лукашенко – Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко ничего не изменил в своей стране и продолжает применять насилие по отношению к мирным протестующим, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Первыми санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония
Первыми санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложит сегодня включить в санкционный список Европейского союза президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом он заявил 12 октяюря перед встречей со своими европейскими коллегами в Люксембурге, пишет агентство Reuters.

По его словам, нужно уже признать, что в Беларуси ничего не изменилось.

Режим Лукашенко продолжает применять насилие по отношению к мирным демонстрантам, заявил он

Маас сказал, что предложил подготовить почву для нового пакета санкций. Лукашенко, по словам главы МИД Германии, должен быть в санкционном списке Евросоюза.

Евросоюз уже ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Но Лукашенко этот список не внесли.

На такой же шаг пошли и США, введя санкции против представителей МВД и Центральной избирательной комиссии Беларуси, но не включив в него Лукашенко.

Правительства Великобритании и Канады действовали увереннее и объявили о санкциях против Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции для 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Теги: США, Германия, Беларусь, Латвия, Великобритания, Александр Лукашенко, Канада, Литва, санкции, МИД Германии, Евросоюз, Хайко Маас, протесты в Беларуси
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