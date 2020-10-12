Тихановская: Петарды и слезоточивый газ против пенсионеров – это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом

После того, как силовики в Беларуси использовали против пенсионеров на митинге слезоточивый газ и спецсредства, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что режим президента Александра Лукашенко готов защищать только себя.

Белорусская оппозиционерка, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская высказала восхищение действиями участников марша пенсионеров, который прошел сегодня в Минске. Об этом она написала в своем Telegram.

"Когда мы ездили на митинги по городам Беларуси, я обращалась к бабушкам, стоящим в первых рядах. Я говорила им, что пенсия, которой их шантажирует режим, выплачивается не лично президентом. Это деньги, которые они честно заработали. И сейчас эту пенсию оплачивают их дети и внуки", – отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что сегодня режим президента Александра Лукашенко "переступил очередную черту".

"Силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца и добиться новых выборов", – заявила Тихановская.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

12 октября в ходе марша пенсионеров в Минске силовики применили слезоточивый газ и спецсредства после того, как участники митинга пытались отбить у них задержанных.