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На марше пенсионеров в Минске силовики использовали газ и стреляли в сторону протестующих. Видео

Сегодня в ходе марша пенсионеров в Минске силовики применили слезоточивый газ и спецсредства после того, как участники митинга пытались отбить у них задержанных. Видео на своем YouTube-канале обнародовало издание TUT.BY. В ролике видно, как участники шествия бегут в сторону микроавтобуса силовиков и пытаются открыть двери. В ответ сидящий в авто начинает брызгать в людей из баллончика с газом, сидящий на переднем сидении силовик стреляет в воздух. Протестующие кричат "фашисты", подходят к следующему автобусу с задержанными. Правоохранители пытаются препятствовать их попыткам отбить задержанных, пенсионеры начинают закидывать их цветами. Из другого микроавтобуса также начинают разбрызгивать газ в сторону пенсионеров, видно, как один из мужчин в балаклаве стреляет в сторону пенсионера, который бросил в него цветы.

 
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На марше пенсионеров в Минске силовики использовали газ и стреляли в сторону протестующих. Видео / ГОРДОН

Фото: TUT.BY / Twitter

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

11 октября в Минске и других городах Беларуси проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками. Журналисты отмечали, что таких жестоких столкновений не было около двух месяцев. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании почти 600 человек в 12 городах страны.

видео

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube
Теги: Беларусь, пенсионеры, силовики, акции протеста, протесты в Беларуси
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