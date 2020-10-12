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Лукашенко в очередной раз сильно везет: Европе, да и Западу в целом, не до Беларуси – политобозреватель Яковлевский

Самое опасное для национальной безопасности Беларуси сейчас – непредсказуемое поведение Александра Лукашенко, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский.

Яковлевский: Беларусь все больше ощущает влияние Кремля
Яковлевский: Беларусь все больше ощущает влияние Кремля
Фото: Roman Yakovlevsky / Facebook

В Беларуси складывается патовая ситуация с протестами. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский.

"На данном этапе в Беларуси патовая ситуация. Но мы все больше ощущаем влияние Кремля. Видели эту цирковую встречу Лукашенко с представителями оппозиции в тюрьме? И то он встретился не со всеми, а лишь с основными представителями протестного движения. Но уже сегодня прозвучала оценка пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что Кремль приветствует начало диалога с оппозицией. Только почему-то не сказал, что так называемый "диалог" проходил в тюрьме. Какой же это "круглый стол", когда одни участники в заключении, а тот, кто их посадил, якобы ведет с ними диалог? Все это говорит только об одном: Кремль, безусловно, устраивает такая декорация, такое подобие диалога", – подчеркнул Яковлевский.

Он отметил, что эскалация противостояния между белорусами и представителями провластных правоохранительных органов была предсказуема.

"В воскресенье прошли очередные манифестации. Пусть они были менее численными, зато протестующие действовали более активно – давали сдачи, что сразу заметили в милиции и начали угрожать применением боевого оружия. Зачем накалять обстановку? Надо учитывать психическое состояние Лукашенко. Он действует методом выключателя: хочу – включил, хочу – выключил, почему-то полагая, что именно вокруг него вертится Земля. В определенной степени он загнан в угол не только со стороны Запада, но и России. Есть информация, что во время встречи Путин поставил Лукашенко ряд условий, которые тот не смог отвергнуть", – подчеркнул собеседник.

Обозреватель отметил, что на данном этапе сложно прогнозировать, каким образом будет развиваться ситуация.

"Все, кто общается с Лукашенко, знают, что он не договороспособный. И самое опасное для национальной безопасности Беларуси сейчас – непредсказуемое поведение Лукашенко, что он своими действиями и подтверждает. Сегодня министры иностранных дел Евросоюза приняли консолидированное решение о необходимости введения персональных санкций в отношении Лукашенко. Это нервирует. Министерство иностранных дел Беларуси превратилось в своего рода министерство истеричных дел. Ведомство потеряло лицо и дальнейшее его существование лишено всякого смысла. В то же время нужно признать, что Лукашенко в очередной раз сильно везет, потому что сейчас Европе, да и Западу в целом, не до Беларуси. Во-первых, из-за пандемии коронавируса, а во-вторых, из-за президентских выборов в США", – резюмировал Яковлевский.

11 октября в Минске и других городах Беларуси проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками. Журналисты отмечали, что таких жестоких столкновений не было около двух месяцев. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании почти 600 человек в 12 городах страны.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, протесты, тюрьма, Дмитрий Песков, правоохранители, Европа, Роман Яковлевский, коронавирус
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