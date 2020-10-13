Литва отозвала еще шесть дипломатов из Беларуси

Из посольства Литвы в Беларуси уедут еще как минимум шесть сотрудников, об этом 12 октября сообщила агентству Delfi пресс-секретарь литовского министерства иностранных дел Раса Якилайтене.
2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 сотрудников. Посол Литвы Андрюс Пулокас покинул Минск для консультаций 5 октября.
Вначале Литва отказывалась сокращать диппредставительство. Затем Вильнюс отозвал из Минска пятерых аккредитованных дипломатов, но компромисс не устроил белорусскую сторону, пояснила Якилайтене.
"Работавших в Беларуси дипломатов хотели объявить персонами нон грата, а это осложнило бы их возможность работать в будущем. С учетом этих ультиматумов мы отозвали еще шестерых дипломатов, чтобы остановить этот процесс ограничения дипломатических контактов", – сказала представитель МИД Литвы.
Во внешнеполитическом ведомстве опасались, что белорусский режим мог объявить нежелательными лицами любых неугодных ему литовцев. Это ограничило бы возможности людей устроиться на работу в других странах, которые дружелюбно настроены по отношению к нынешним властям Беларуси.
Литва оценивает действия белорусского режима как недружественные, добавила Якилайтене.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.
Ряд государств, в том числе Литва, не признали инаугурацию Лукашенко.