Литва отозвала еще шесть дипломатов из Беларуси

2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы существенно сократить количество дипломатов. Вильнюс сначала отозвал пятерых аккредитованных сотрудников дипмиссии, а затем – еще шестерых. Таким образом удалось избежать объявления их персонами нон грата, пояснили в литовском министерстве иностранных дел.

Из посольства Литвы в Беларуси уедут еще как минимум шесть сотрудников, об этом 12 октября сообщила агентству Delfi пресс-секретарь литовского министерства иностранных дел Раса Якилайтене.

2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 сотрудников. Посол Литвы Андрюс Пулокас покинул Минск для консультаций 5 октября.

Вначале Литва отказывалась сокращать диппредставительство. Затем Вильнюс отозвал из Минска пятерых аккредитованных дипломатов, но компромисс не устроил белорусскую сторону, пояснила Якилайтене.

"Работавших в Беларуси дипломатов хотели объявить персонами нон грата, а это осложнило бы их возможность работать в будущем. С учетом этих ультиматумов мы отозвали еще шестерых дипломатов, чтобы остановить этот процесс ограничения дипломатических контактов", – сказала представитель МИД Литвы.

Во внешнеполитическом ведомстве опасались, что белорусский режим мог объявить нежелательными лицами любых неугодных ему литовцев. Это ограничило бы возможности людей устроиться на работу в других странах, которые дружелюбно настроены по отношению к нынешним властям Беларуси.



Литва оценивает действия белорусского режима как недружественные, добавила Якилайтене.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.