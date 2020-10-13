В Беларуси выпустили из СИЗО еще двух фигурантов дела IT-компании PandaDoc

Главный бухгалтер белорусской компании IT-компании PandaDoc Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап выйдут из СИЗО под подписку о невыезде. 11 октября, после приезда в изолятор президента Беларуси Александра Лукашенко, на свободу вышел директор минского офиса фирмы Дмитрий Рабцевич. Сотрудников компании обвиняют в мошенничестве.

Митинг в Минске в поддержку арестованных сотрудников PandaDoc, 5 сентября 2020 года Фото: tut.by

13 октября двум фигурантам дела белорусской IT-компании PandaDoc изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Главный бухгалтер Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап сегодня вернутся домой, сообщает TUT.BY со ссылкой на адвокатов.

Под стражей остается еще один сотрудник PandaDoc – менеджер по продукту Виктор Кувшинов.

11 сентября четверым сотрудникам IT-компании предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, хотя изначально речь шла об уголовном деле по факту хищения из бюджета 107 тысяч белорусских рублей (около $41 тыс.).

Дело расследуют в центральном аппарате Следственного комитета Беларуси. Фигуранты вину не признали.

11 октября на свободу вышел директор минского офиса PandaDoc Дмитрий Рабцевич, он был среди участников встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

12 августа живущий в США сооснователь компании PandaDoc Микита Микадо опубликовал в Instagram видео, в котором предложил белорусским силовикам финансовую помощь, если они "перейдут на сторону добра".

2 сентября в минском офисе компании прошли обыски, после которых задержали Шардыко, Рабцевича, Кувшинова и Михолапа. Они были арестованы на два месяца.

По словам Микадо, задержанные коллеги не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами, а все произошедшее – попытка оказать давление на бизнес. 15 сентября он сообщил о закрытии проекта помощи силовикам, а затем анонсировал открытие офиса в Украине.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.