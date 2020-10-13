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Тихановская выступила против идеи создания правительства Беларуси в изгнании

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что граждане Беларуси должны самоорганизовываться, так как в стране сложилась "нестандартная ситуация".

Тихановская: На людей серьезно давят, мы это понимаем
Тихановская: На людей серьезно давят, мы это понимаем
Фото: ЕРА

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью TUT.BY заявила, что выступает против идеи создания правительства в изгнании.

"[Нам предлагают] создать правительство в изгнании. Но мы против этого, эта схема уже не сработает, нам нужно что-то оригинальное, новое и креативное. Ситуация у нас нестандартная – такой должен быть и подход. Сейчас самая главная фишка – самоорганизация: сами по себе студенты, сами по себе спортсмены, сами по себе СМИ. В этом и есть сила, это те точки давления, которые давят на систему", – подчеркнула оппозиционерка.

Она отметила, что работники на белорусских заводах столкнулись с серьезным давлением из-за того, что участвовали в забастовке.

"На людей серьезно давят, мы это понимаем. Поэтому сейчас главное на фабриках и заводах – это независимые профсоюзы. Мы на них никогда не обращали внимания, потому что они у нас не работают. Но в демократических странах профсоюзы играют важнейшую роль. И то, что они сейчас самостоятельно организовываются, в них вступает все больше людей – это тоже то, что поможет в будущем", – считает Тихановская.

Сегодня оппозиционерка поставила ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко и потребовала от него объявить об отставке.

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", – заявила Тихановская. 

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

10 октября Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные. Содержание разговора не разглашается.

В этот день впервые за 134 дня Тихановской разрешили поговорить по телефону с мужем, который был арестован за "нарушение общественного порядка" на пикете.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, ультиматум, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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