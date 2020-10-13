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"Должен объявить об уходе". Тихановская поставила ультиматум Лукашенко

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская требует от президента страны Александра Лукашенко освободить всех политзаключенных и прекратить насилие против мирных граждан.

Тихановская: У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования
Тихановская: У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования
Фото: ЕРА

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поставила ультиматум президенту страны Александру Лукашенко и потребовала от него объявить об отставке. Об этом 13 сентября оппозиционерка заявила в Telegram.

"Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой – это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам – не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим. Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум", – заявила Тихановская.

По ее словам, у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест… Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – подчеркнула Тихановская.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

10 октября Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные. Содержание разговора не разглашается.

В этот день впервые за 134 дня Тихановской разрешили поговорить по телефону с мужем, который был арестован за "нарушение общественного порядка" на пикете.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, забастовка, переговоры, фальсификации, ультиматум, отставка, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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