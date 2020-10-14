ГОРДОН
 
 
МИР

"Вас пугают, что новая власть распродаст заводы". Тихановская обратилась к работникам белорусских предприятий

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская записала обращение к сотрудникам заводов, в котором заявила, что провластные профсоюзы десятилетиями забирали деньги рабочих, не представляя их интересы.

Тихановская: Долгие годы режим делал все для того, чтобы вы не получали достойных зарплат
Тихановская: Долгие годы режим делал все для того, чтобы вы не получали достойных зарплат
Фото: EPA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала обращение к сотрудникам белорусских заводов, в котором поблагодарила их за смелость, с которой они противостоят режиму. Видео опубликовал 14 октября официальный Telegram-канал оппозиционерки.

"Вас пугают тем, что любая новая власть распродаст заводы, что вас лишат зарплаты и вы не сможете кормить свои семьи. Но вам не говорят, что долгие годы режим делал все для того, чтобы вы не получали достойных зарплат", – сказала лидер оппозиции.

По ее словам, провластные профсоюзы десятилетиями забирали деньги рабочих, не представляя их интересы.

"У всех вас забирают процент от зарплат. Но куда уходят эти деньги? Все просто: на них режим защищает себя от вас. Ваше единство пугает ваше руководство и чиновников. Им выгодно делать вид, что забастовок нет", – сказала Тихановская.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В августе белорусские предприятия вышли на забастовку. Рудники "Беларуськалия" 17 августа прекратили добычу руды, работники требовали отставки Лукашенко и смены президента. На общенациональную забастовку в Беларуси 17 августа вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, Минского тракторного завода и другие. К забастовке присоединились работники предприятий "Гродножилстрой" и "ГродноПромстрой".

Лукашенко поручил закрыть с 24 августа предприятия, которые участвовали в забастовках.

Теги: забастовка, протесты, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Компания Disney объявила об реорганизации подразделений
Компания Disney объявила об реорганизации подразделений
"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео
"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео
Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится
Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится
"Начните неделю, целуя". Хайек станцевала с совой
"Начните неделю, целуя". Хайек станцевала с совой
В пародии на "Служебный роман" Галкин предстал с макияжем, маникюром и в парике
В пародии на "Служебный роман" Галкин предстал с макияжем, маникюром и в парике
Ризатдинова показала сыну свою звезду
Ризатдинова показала сыну свою звезду
"Выглядит отдохнувшей и заряженной". 52-летняя Дион показала лицо без макияжа
"Выглядит отдохнувшей и заряженной". 52-летняя Дион показала лицо без макияжа
"Идеально вставляет". Уизерспун показала, как готовит алкогольный коктейль
"Идеально вставляет". Уизерспун показала, как готовит алкогольный коктейль
Ани Лорак высказалась о пережитой измене и призналась, за что ей стыдно
Ани Лорак высказалась о пережитой измене и призналась, за что ей стыдно
Жена Комарова рассказала, как относится к 15-летней разнице в возрасте со своим супругом
Жена Комарова рассказала, как относится к 15-летней разнице в возрасте со своим супругом
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Астафьева оголилась полностью. Откровенные фото
Астафьева оголилась полностью. Откровенные фото
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS