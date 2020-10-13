Тихановская обсудила проведение новой забастовки с лидерами протеста на белорусских предприятиях

На онлайн-встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской присутствовали представители Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода, Минского завода колесных тягачей, "ГродноАзот", "Коммунмаш", Минского электротехнического завода. Они обсуждали проведение новой забастовки.

Белорусская оппозиционерка, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами протеста на крупных предприятиях страны. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционерки в Telegram-канал.

На встрече присутствовали представители Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода, Минского завода колесных тягачей, "ГродноАзот", "Коммунмаш", Минского электротехнического завода.

"Лидеры заводчан поделились мнениями, каким образом забастовка может проявляться на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса", – говорится в сообщении.

Представители фонда "Честные люди", которые также принимали участие во встрече, сообщили, что работают над оказанием помощи уволенным сотрудникам заводов. Они рассказали, что юристы оказывают необходимую помощь тем белоруссам, кто сталкивается с давлением и необходимостью защищать свои права на производстве. Консультации юристов касаются и самой процедуры проведения забастовок.

"В ходе встречи сотрудники заводов пояснили, что главная поддержка, которая им необходима, – это поддержка беларусского народа, чувство взаимовыручки и взаимопомощи людей. И команда Светланы Тихановской сделает все, чтобы рабочие заводов знали: они не одни, и их поддерживает вся Беларусь", – отметили в пресс-службе Тихановской.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В августе белорусские предприятия уже выходили на забастовку. Рудники "Беларуськалия" 17 августа прекратили добычу руды, работники требовали отставки Лукашенко и смены президента. На общенациональную забастовку в Беларуси 17 августа вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, Минского тракторного завода и другие. К забастовке присоединились работники предприятий "Гродножилстрой" и "ГродноПромстрой".

Лукашенко поручил закрыть с 24 августа предприятия, которые участвовали в забастовках.