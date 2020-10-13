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Бабарико не считает встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ диалогом

Первым условием диалога власти и оппозиции Беларуси является освобождение всех политических заключенных. Так, по словам адвокатов арестованного политика и банкира Виктора Бабарико, он прокомментировал встречу оппозиционеров с президентом Александром Лукашенко.

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Бабарико с июня находится под арестом
Бабарико с июня находится под арестом
Фото: ЕРА

Встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с арестованными представителями оппозиции, которая прошла в изоляторе КГБ, нельзя назвать диалогом, поскольку диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе. Такую позицию экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, претендовавшего на участие в выборах главы государства, изданию TUT.BY пересказали его адвокаты Александр Пыльченко, Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский.

Диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что невозможно при нахождении человека под стражей. Кроме того, за столом переговоров должен находиться гораздо более широкий круг представителей гражданского общества, считает политик.

Никаких договоренностей в ходе встречи не было достигнуто, подчеркнули его защитники.

Бабарико считает, что диалог возможен, но при условии освобождения всех политических заключенных.

Комментируя высказывания политолога Юрия Воскресенского, сделанные после его выхода из СИЗО, Бабарико через своих адвокатов отметил, что участники встречи с Лукашенко не передавали никому полномочий говорить от их имени. Воскресенский не был членом штаба Бабарико, не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, поэтому является неуполномоченным лицом.

10 октября Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали Виктор Бабарико, его сын Эдуард, белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные. Содержание разговора не разглашается.

11 октября стало известно, что мера пресечения Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу была изменена с содержания под стражей на домашний арест. Экс-координатор кампании Бабарико Воскресенский заявил, что Лукашенко поручил ему готовить предложения по поправкам в конституцию страны.

18 июня Бабарико, который решил баллотироваться в президенты Беларуси, задержали. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке; Лукашенко говорил, что через финучреждение отмыли $640 млн.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих, применяя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента, инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали Лукашенко избранным главой государства.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, политзаключенные, Виктор Бабарико, протесты в Беларуси
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