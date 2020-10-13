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В Минске избили владельца цветочного магазина, который дарил цветы участницам женского марша

Совладельца цветочного магазина из Минска Максима Хорошина доставили в отделение милиции, оттуда его вывели избитого. По словам адвоката, силовики обвиняли его в порче водомета и поджоге дачи командира минского ОМОН.

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Хорошина отвезли из милиции в больницу
Хорошина отвезли из милиции в больницу
Скриншот: Радыё Свабода — Беларусь / Telegram

13 октября белорусские силовики жестко задержали одного из владельцев минского цветочного магазина "Первый цветной" Максима Хорошина, мужчина был сильно избит. Об этом пишет TUT.BY.

Из Первомайского отделения милиции его отправили в больницу для оказания медицинской помощи.

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Хорошин 26 сентября дарил цветы проходившим мимо его магазина участницам женского марша протеста.

Как говорит его адвокат Юлия Леванчук, те, кто избивал мужчину, обвиняли его в порче водомета на акции 4 октября и поджоге дачи командира столичного ОМОН Дмитрия Балабы.

По словам Леванчук, среди травм ее клиента – отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, перелом носа и "полностью отбит весь левый бок".

В городском управлении милиции TUT.BY сообщили, что мужчину доставили в отделение за совершение административного правонарушения, какого именно – не уточняется. Информацию о нанесении Хорошину телесных повреждений в МВД назвали "непроверенной".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, милиция, Минск, ОМОН, цветы, перелом, силовики, травмы, протесты в Беларуси
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