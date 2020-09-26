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В Минске прошел женский марш. Более 50 человек задержаны

В Минске сегодня проходил традиционный женский марш. Силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском задерживали участников акции, прохожих и журналистов. Правозащитный центр "Весна" сообщил о 57 задержанных.

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Женские марши в Беларуси проходят по субботам
Женские марши в Беларуси проходят по субботам
Фото: svaboda.org

В Минске 26 сентября прошел женский марш, силовики начали разгонять и задерживать людей с самого начала акции, сообщила "Радыё Свабода".

Правозащитный центр "Весна" опубликовал список из 57 задержанных.

Колонна митингующих шла по проспекту Независимости с национальными флагами на плечах и бело-красно-белыми зонтиками.

Силовики начали хватать участников акции и случайных прохожих возле центрального универмага в Минске.

Женщины подошли к площади Победы с плакатами "Лукашенко в автозаке", "Победим нацистов – победим нелюдей", "Света – президент".

Участницы марша часто вспоминали белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, называя ее своим президентом, сообщил портал TUT.BY. Протестующие также кричали: "Верните нашу Машу", имея в виду соратницу Тихановской Марию Колесникову, которой продлили арест до 8 ноября.

Увидев на площади Победы несколько омоновцев, колонна женщин развернулась и двинулась обратно на площадь Якуба Коласа.

Люди в балаклавах и черных касках задерживали женщин на проспекте Независимости возле гимназии №23. Всего на проспекте корреспондент "Радыё Свабода" насчитал около десятка маршруток с сотрудниками ОМОН.

На митинге задержали журналистку газеты "Наша Ніва" Екатерину Карпицкую, журналистов TUT.BY Александру Эльбаум и Марию Ваитович из "Еврорадио", сообщил "Белсат" в Telegram.

Марши женщин в Беларуси проходят по субботам. Они посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов.

Неделю назад, 19 сентября, на таком марше задержали 259 человек. 12 сентября на женском марше в Минске также задержали несколько человек.

Массовые акции протеста в Беларуси начались с 9 августа и продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, Минск, ОМОН, журналисты, задержание, женщины, силовики, протесты в Беларуси
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