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В Минске прошел женский марш протеста. Фоторепортаж

Сегодня 19.37
29 августа в Минске протестующие против президента Беларуси Александра Лукашенко провели женский марш. По оценкам TUT.BY, участие в акции приняли около 10 тыс. человек. Силовики несколько раз пытались разделить колонну, но женщины проходили дальше. На плакатах, которые они несли, было, в частности, написано: "Цой жив, Лукашенко лжив", "Саша, уходи", "Баста!". В некоторых местах города ОМОН перекрывал дорогу, пригоняли военные грузовики. По состоянию на 19.00 протестующие еще оставались на улицах. Фотографии из Минска опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Беларусь, протесты, Минск, марш, ОМОН, акции, женщины, силовики
 

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