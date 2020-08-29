В Минске прошел женский марш протеста. Фоторепортаж
29 августа в Минске протестующие против президента Беларуси Александра Лукашенко провели женский марш.
По оценкам TUT.BY
, участие в акции приняли около 10 тыс. человек. Силовики несколько раз пытались разделить колонну, но женщины проходили дальше. На плакатах, которые они несли, было, в частности, написано: "Цой жив, Лукашенко лжив", "Саша, уходи", "Баста!". В некоторых местах города ОМОН перекрывал
дорогу, пригоняли военные грузовики. По состоянию на 19.00 протестующие еще оставались на улицах. Фотографии из Минска опубликовало агентство ЕРА
.