В Минске прошел женский марш протеста. Фоторепортаж

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29 июля в Беларуси был задержан американский гражданин Виталий Шкляров, он до сих пор остается под стражей. Замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что белорусские власти должны незамедлительно освободить Шклярова и всех несправедливо задержанных во время антиправительственных протестов.