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"Не знаю, будет ли он живой". Адвокат арестованного в Беларуси политтехнолога Шклярова заявил, что жизнь его клиента под угрозой

Антон Гашинский, адвокат белорусско-американского политтехнолога Виталия Шклярова, который с июля содержится в СИЗО Минска, сообщил, что у его подзащитного наблюдается посткоронавирусный синдром.

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Шкляров содержится в минском СИЗО с конца июля
Шкляров содержится в минском СИЗО с конца июля
Фото: Катерина Преснецова / Flickr

Состояние здоровья белорусско-американского политтехнолога Виталия Шклярова, который с конца июля содержится под стражей в Беларуси, серьезно ухудшилось на фоне перенесенной коронавирусной болезни. Об этом агентству УНИАН сообщил его адвокат Антон Гашинский.

"Виталий Шкляров в СИЗО переболел коронавирусом. Лечения ему никакого не оказывалось. Фактически он перенес заболевание без единой таблетки. После болезни он очень сильно похудел. Теперь же, в пятницу, при его посещении стало известно, что у него посткоронавирусный синдром: начались проблемы с сердцем, аритмия, сильные боли в груди, бессонница. Сегодня при посещении СИЗО адвокатом его не вывели. Завтра буду пробовать его утром посетить. Не знаю, будет ли он живой", – сказал Гашинский.

Шклярова задержали 29 июля в Минске накануне президентских выборов. Как сообщила "Немецкая волна", его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах в стране), и попытках мобилизовать вокруг Тихановского протестный электорат. Жена политтехнолога Хизер Шклярова, работающая в Госдепартаменте США, заявила, что единственная вина ее мужа в том, что он писал статьи, в которых публично критиковал администрацию Лукашенко, сообщала русская служба "Голоса Америки".

По данным "Немецкой волны", уроженец Гомеля Шкляров учился и жил в Германии, затем переехал в США, где участвовал в нескольких избирательных кампаниях демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса. Также участвовал в подготовке предвыборной кампании российской телеведущей Ксении Собчак и работал на выборах в Грузии. 

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Беларуси освободить Шклярова. 

Требование освободить Шклярова также содержится в законопроекте "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", разработанном комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, сообщало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: Беларусь, Виталий Шкляров, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, протесты в Беларуси
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