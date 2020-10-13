Помпео заявил о попытках РФ и Китая повлиять на внешнюю политику США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что госдепартамент поддерживает тесные связи с научным сообществом, аналитическими центрами и другими негосударственными экспертами по внешней политике.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай пытаются повлиять на внешнюю политику Соединенных Штатов через лоббистов, аналитические институты и экспертов. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Госсекретарь потребовал от научно-исследовательских организаций, изучающих внешнюю политику и желающих иметь дело с ведомством, раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе связанные с иностранными государственными структурами, говорится в сообщении.

"Надеемся, что однажды попытки США развивать свободный и открытый диалог об экономических и личных свободах, равенстве прав и обязанностей граждан, верховенстве права и подлинном гражданском обществе станут возможны в таких местах как Китай и Россия", – добавил Помпео.

Он отметил, что госдепартамент поддерживает тесные связи с научным сообществом, аналитическими центрами и другими негосударственными экспертами по внешней политике с целью продвигать интересы США.

Отношения между США и Китаем в последние месяцы серьезно ухудшились на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, первые случаи которой были подтверждены в китайском Ухане в конце 2019 года. Трамп и другие американские чиновники неоднократно обвиняли официальный Пекин в сокрытии масштабов вспышки на ранних этапах, что, по их мнению, стало главной причиной пандемии.

Кроме того, в июле 2020 года США ввели санкции против властей Китая в связи с принятием закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.