Трамп заявил, что готов к мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах

По словам президента США Дональда Трампа, "в идеале" он не хочет трансфера власти, так как надеется на переизбрание.

Трамп баллотируется на второй срок Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявил во время предвыборного мероприятия в Майями 15 октября, что готов к мирной передаче власти в случае проигрыша на президентских выборах. Об этом сообщает NBC News.

По словам Трампа, "в идеале" он не хочет трансфера власти, так как надеется на переизбрание.

Президент подчеркнул, что хочет, чтобы выборы были честными.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

23 сентября Трамп уклонился от однозначного ответа на вопрос о готовности гарантировать добровольную передачу власти в случае поражения на предстоящих выборах.

"Нужно смотреть, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно жаловался на бюллетени. Бюллетени – это катастрофа", – заявил Трамп, предположительно, имея в виду бюллетени, которые будут отправлять американским избирателям по почте.

Позже в Белом доме заявили, что Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов.