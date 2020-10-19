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Не перебивать Байдена и больше шутить. Команда Трампа дала ему советы перед дебатами – СМИ

Президенту США Дональду Трампу посоветовали на дебатах с соперником, кандидатом в президенты Джо Байденом говорить спокойным тоном, пишет Axios.

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Следующий раунд дебатов между Трампом и Байденом может состояться 22 октября
Следующий раунд дебатов между Трампом и Байденом может состояться 22 октября
Фото: EPA

Перед вторым туром дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом команда его соперника, выдвинутого Республиканской партией, нынешнего главы государства Дональда Трампа дала последнему ряд советов. Об этом со ссылкой на источники пишет Axios.

В первую очередь Трампу посоветовали не перебивать Байдена. Издание отмечает, что на прошлых дебатах Трамп перебивал соперника 71 раз, а Байден его – 22 раза.

Также нынешнему главе Белого дома советуют больше шутить и говорить спокойным тоном. Трамп может рассказать больше анекдотов, отмечают источники издания. В то же время он продолжит атаковать сына Байдена Хантера.

В команде Трампа изданию заявили, что от поведения на дебатах может зависеть его судьба на выборах.

29 сентября Трамп и Байден провели в Кливленде первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Второй раунд должен был состояться 15 октября в Майами, но его отменили. Третий должен пройти в Нэшвилле 22 октября.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Теги: США, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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