В США решили провести вторые дебаты между Трампом и Байденом в заочном формате. Трамп отказался

Комиссия по президентским дебатам постановила, что второй раунд дискуссии президента США Дональда Трампа и экс-вице-президента Джо Байдена должен пройти в формате "прямой линии" – в целях защиты здоровья участников. Глава Белого дома заявил, что не намерен тратить время на виртуальные дебаты.

Вторые предвыборные дебаты между президентом США, республиканцем Дональдом Трампом и представителем демократов, бывшим вице-президентом Джо Байденом должны пройти 15 октября в заочном формате. Такое решение 8 октября опубликовала на своем сайте комиссия по президентским дебатам.

Решение принято в целях защиты здоровья и безопасности участников.

Кандидатам предписано находиться в удаленных друг от друга местах. Модератор, политический редактор телесети C-SPAN Стив Скалли должен находиться в Майами.

Команда Байдена дала согласие на формат "прямой линии", сообщил CNN.

Напротив, Трамп заявил в эфире утреннего шоу на канале Fox Business, что не собирается тратить время на виртуальные дебаты. По мнению президента, он "легко выиграл" первые дебаты и так же легко выиграл бы вторые, но комиссия решила "защитить" Байдена. Сидеть перед компьютером и вести дебаты – это смешно, сказал Трамп.

29 сентября Трамп и Байден провели в Кливленде первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Второй раунд должен был состояться 15 октября в Майами, а третий – в Нэшвилле 22 октября.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. К вечеру того же дня его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Через несколько часов в предвыборном штабе действующего президента заявили, что он намерен принять участие во втором раунде дебатов, несмотря на болезнь. К вечеру того же дня лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что у главы Белого дома нет симптомов COVID-19.

Байден после дебатов сдавал тест на коронавирус, он не заразился.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.