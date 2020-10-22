Иран и Россия влияют на президентские выборы в США – разведка

Иран рассылает электронные письма, запугивающие избирателей и дискредитирующие президента США Дональда Трампа. Россия же получила доступ к некоторым данным избирателей, сказал директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

Иран и Россия получили данные американских избирателей и пытаются влиять на общественное мнение накануне президентских выборов 3 ноября. Об этом сообщило 22 октября "Радіо Свобода" со ссылкой на заявление директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа.

"Мы подтвердили, что некоторая информация о регистрации избирателей была получена Ираном и отдельно Россией", – отметил Рэтклифф.

Рэтклифф и директор ФБР Крис Рэй заявили, что Соединенные Штаты "заставят заплатить" любую страну, которая вмешается в президентские выборы в США.

Несмотря на действия России и Ирана, американцы могут быть уверены в выборах, подчеркнули они.

По информации Рэтклиффа, Иран рассылает поддельные электронные письма, запугивающие избирателей, вызывающие социальное недовольство и дискредитирующие президента США Дональда Трампа.

Иранские электронные письма с угрозами от группы Proud Boys получили приверженцы демократов в четырех штатах, в частности во Флориде и Пенсильвании. Текст письма гласил: "Мы придем за вами, если не проголосуете за Трампа".

Иранская группа использовала электронные адреса из списков реестра избирателей штата, где указана их партийная принадлежность и домашний адрес, считают в американской разведке.

По словам директора разведки, Иран распространяет в интернете дезинформационное видео, в котором говорится, что люди могут голосовать поддельными бюллетенями, находясь за границей.

"Это видео и любые заявления о якобы фальсифицированных бюллетенях не соответствуют действительности", – сказал Рэтклифф.

Глава разведки уточнил, что его ведомство не наблюдало подобных действий из России, однако известно, что "они [российские хакеры] получили некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году".

Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден 17 июля заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, запланированные на 3 ноября. По его словам, такие данные предоставила разведка США.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

12 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы. В 2019-м его продлили еще на год. Действие указа должно было завершиться 12 сентября 2020 года. Второй раз Трамп продлил действие этого указа 10 сентября.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками в них станут Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.