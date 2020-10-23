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Последний раунд дебатов Трампа и Байдена перед выборами. Трансляция с переводом на русский

22 октября в Университете Белмонт в Нешвилле прошел последний перед выборами раунд дебатов президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена, которые баллотируются на пост президента страны. Политики говорили о борьбе с COVID-19, американских семьях, расовых проблемах в США, изменении климата, национальной безопасности и лидерстве. Модерирует дискуссию журналистка NBC News Кристен Уэлкер. Трансляцию с синхронным переводом на русский провел телеканал "Настоящее время".

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Первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты Трамп и Байден провели в Кливленде 29 сентября. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Второй раунд должен был состояться 15 октября в Майами, но его отменили: Трамп заразился коронавирусом, из-за чего мероприятие решили провести в онлайн-формате, однако глава Белого дома отказался тратить время на виртуальные дебаты.

На первых очных дебатах оппоненты перебивали друг друга (по подсчетам журналистов, Трамп перебил соперника 71 раз, а Байден его – 22 раза). Из-за этого правила дебатов изменили – микрофоны оппонентов будут выключены на первых двух минутах ответа оппонента, во время обсуждения будут включены оба микрофона. Действующий глава Белого дома считает несправедливыми условия проведения мероприятия – он недоволен изменением тем дебатов, а Уэлкер считает "предвзято настроенной".

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Теги: США, климат, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, Кливленд, выборы президента США 2020, коронавирус
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