Последний раунд дебатов Трампа и Байдена перед выборами. Где и когда смотреть

Последний раунд очных теледебатов кандидатов в президенты США – действующего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена – начнутся сегодня вечером и будут длится 90 минут.

Последний раунд очных теледебатов кандидатов в президенты США – действующего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена – пройдет 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси), сообщается на сайте комиссии по президентским дебатам.

Республиканец Трамп и демократ Байден будут дебатировать 90 минут в Университете Белмонт. Дебаты разделены на шесть блоков по 15 минут. Модератор – журналистка NBC News Кристен Уэлкер выбрала для каждого из блоков такие темы: борьба с COVID-19, американские семьи, расовые проблемы в США, климатические изменения, национальная безопасность и лидерство.

Как сообщает "Голос Америки", в штабе Трампа заявили, что заставят Байдена ответить на вопросы, которые не анонсировала модератор. В частности речь идет о заявления о якобы использовании сыном Байдена Хантером связей отца для заключения сделок в Китае и Украине. Газета The Wall Street Journal от имени редакции опубликовала 20 октября статью, в которой призвала Байдена отреагировать на скандальную публикацию газеты New York Post, обнародовавшей "переписку" с компьютера Хантера Байдена.

Начнутся дебаты в 21.00 по северноамериканскому восточному времени (23 октября в 5.00 по Киеву), трансляцию с переводом на русский будет вести телеканал "Настоящее время".

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29 сентября Трамп и Байден провели в Кливленде первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Второй раунд должен был состояться 15 октября в Майами, но его отменили: Трамп заразился коронавирусом, из-за чего мероприятие решили провести в онлайн-формате, однако глава Белого дома отказался тратить время на виртуальные дебаты.

На первых очных дебатах оппоненты перебивали друг друга (по подсчетам журналистов, Трамп перебил соперника 71 раз, а Байден его – 22 раза). Из-за этого правила дебатов изменили – микрофоны оппонентов будут выключены на первых двух минутах ответа оппонента, во время обсуждения будут включены оба микрофона. Действующий глава Белого дома считает несправедливыми условия проведения мероприятия – он недоволен изменением тем дебатов, а Уэлкер считает "предвзято настроенной".