ГОРДОН
 
 
МИР

Последний раунд дебатов Трампа и Байдена перед выборами. Где и когда смотреть

Последний раунд очных теледебатов кандидатов в президенты США – действующего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена – начнутся сегодня вечером и будут длится 90 минут.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дебаты пройдут в Нэшвилле в Университете Белмонт
Дебаты пройдут в Нэшвилле в Университете Белмонт
Фото: ЕРА

Последний раунд очных теледебатов кандидатов в президенты США – действующего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена – пройдет 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси)сообщается на сайте комиссии по президентским дебатам.

Республиканец Трамп и демократ Байден будут дебатировать 90 минут в Университете Белмонт. Дебаты разделены на шесть блоков по 15 минут. Модератор – журналистка NBC News Кристен Уэлкер выбрала для каждого из блоков такие темы: борьба с COVID-19, американские семьи, расовые проблемы в США, климатические изменения, национальная безопасность и лидерство.

Как сообщает "Голос Америки", в штабе Трампа заявили, что заставят Байдена ответить на вопросы, которые не анонсировала модератор. В частности речь идет о заявления о якобы использовании сыном Байдена Хантером связей отца для заключения сделок в Китае и Украине. Газета The Wall Street Journal от имени редакции опубликовала 20 октября статью, в которой призвала Байдена отреагировать на скандальную публикацию газеты New York Post, обнародовавшей "переписку" с компьютера Хантера Байдена.

Начнутся дебаты в 21.00 по северноамериканскому восточному времени (23 октября в 5.00 по Киеву), трансляцию с переводом на русский будет вести телеканал "Настоящее время".

"Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное

29 сентября Трамп и Байден провели в Кливленде первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Второй раунд должен был состояться 15 октября в Майами, но его отменили: Трамп заразился коронавирусом, из-за чего мероприятие решили провести в онлайн-формате, однако глава Белого дома отказался тратить время на виртуальные дебаты.

На первых очных дебатах оппоненты перебивали друг друга (по подсчетам журналистов, Трамп перебил соперника 71 раз, а Байден его – 22 раза). Из-за этого правила дебатов изменили – микрофоны оппонентов будут выключены на первых двух минутах ответа оппонента, во время обсуждения будут включены оба микрофона. Действующий глава Белого дома считает несправедливыми условия проведения мероприятия – он недоволен изменением тем дебатов, а Уэлкер считает "предвзято настроенной".

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Теги: США, Украина, Джо Байден, дебаты, Хантер Байден, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Димопулос назвала свои правила женской дружбы
Димопулос назвала свои правила женской дружбы
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Шац переболел COVID-19
Шац переболел COVID-19
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS