ГОРДОН
 
 
МИР

Американская газета опубликовала переписку Хантера Байдена с Пожарским. Facebook и Twitter ограничили ее репосты

Сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер якобы вел переписку с советником руководителя компании Burisma Вадимом Пожарским. В этих письмах Пожарский просил Байдена-младшего решить вопрос с давлением на Burisma со стороны представителей партии "Свобода" и Министерства внутренних дел Украины, сказано в статье американской газеты New York Post.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден-младший работал в совете директоров энергетической компании Burisma Group
Байден-младший работал в совете директоров энергетической компании Burisma Group
Фото: EPA

Газета New York Post опубликовала статью с якобы перепиской сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера и советника руководителя компании Burisma Вадима Пожарского. В этих письмах говорится о встрече Джо Байдена с Пожарским в апреле 2015 года.

"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие. Можем ли мы быстро встретиться выпить кофе? Я могу быть в вашем офисе примерно в полдень, до или по пути в аэропорт", – говорится в тексте первого письма якобы Пожарского Байдену-младшему.

В другом письме Пожарский якобы интересуется у Байдена-младшего о возможности воспользоваться его политическим влиянием, чтобы решить вопрос с давлением на компанию со стороны ряда государственных структур Украины. Это письмо отправили и деловому партнеру Хантера Байдена Девону Арчеру.

Авторы письма указывают на шантаж представителей партии "Свобода" и Министерства внутренних дел Украины.

"В случае отказа от сотрудничества, то есть предоставления денег наличными, газовый бизнес компании будет остановлен, уничтожен", – говорится в письме.

Источниками получения данной информации New York Post указала массив данных, восстановленный с облитого водой компьютера MacBook Pro. Газета со слов хозяина магазина по ремонту компьютеров в штате Делавэр пишет, что он якобы видел, кто принес компьютер. Однако владелец магазина не смог признать в нем именно Хантера Байдена, пишет New York Post.

Социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post до полной проверки достоверности изложенной информации, пишет британская газета Guardian.

Twitter заблокировал пользователям возможность публиковать ссылки на статью или фотографии из неподтвержденных источников, сопровождая сообщением: "Мы не можем выполнить этот запрос, потому что эта ссылка была определена Twitter или нашими партнерами как потенциально опасная". При попытке ретвитнуть уже размещенную в Twitter ссылку пользователи получали предупреждение о том, что "ссылка может быть небезопасной".

Генеральный директор Twitter Джек Дорси отметил, что решение компании об ограничении распространения статьи New York Post было "не очень хорошим". 

Представитель Facebook Энди Стоунс объяснил ограничение на распространение статьи тем, что есть вопросы по поводу ее достоверности.

"Хочу сказать, что эта история должна пройти проверку фактов от третьей стороны. Тем временем мы сокращаем распространение статьи на нашей платформе", – написал он в Twitter.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал саму статью и решения социальных сетей. Байдена он назвал "сонным" и коррумпированным политиком. Решение Facebook и Twitter он назвал ужасным.

Байден-младший работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma. Позже экс-глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже 100 тыс. в месяц

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Теги: США, социальные сети, Facebook, Twitter, Джо Байден, Хантер Байден, Burisma Holdings, Дональд Трамп, расследование, Делавэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "героем пятилетия"!" Тодоренко похвасталась российской наградой
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "героем пятилетия"!" Тодоренко похвасталась российской наградой
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именинницу
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именинницу
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS