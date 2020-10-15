Американская газета опубликовала переписку Хантера Байдена с Пожарским. Facebook и Twitter ограничили ее репосты

Сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер якобы вел переписку с советником руководителя компании Burisma Вадимом Пожарским. В этих письмах Пожарский просил Байдена-младшего решить вопрос с давлением на Burisma со стороны представителей партии "Свобода" и Министерства внутренних дел Украины, сказано в статье американской газеты New York Post.

Газета New York Post опубликовала статью с якобы перепиской сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера и советника руководителя компании Burisma Вадима Пожарского. В этих письмах говорится о встрече Джо Байдена с Пожарским в апреле 2015 года.

"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие. Можем ли мы быстро встретиться выпить кофе? Я могу быть в вашем офисе примерно в полдень, до или по пути в аэропорт", – говорится в тексте первого письма якобы Пожарского Байдену-младшему.

В другом письме Пожарский якобы интересуется у Байдена-младшего о возможности воспользоваться его политическим влиянием, чтобы решить вопрос с давлением на компанию со стороны ряда государственных структур Украины. Это письмо отправили и деловому партнеру Хантера Байдена Девону Арчеру.

Авторы письма указывают на шантаж представителей партии "Свобода" и Министерства внутренних дел Украины.

"В случае отказа от сотрудничества, то есть предоставления денег наличными, газовый бизнес компании будет остановлен, уничтожен", – говорится в письме.

Источниками получения данной информации New York Post указала массив данных, восстановленный с облитого водой компьютера MacBook Pro. Газета со слов хозяина магазина по ремонту компьютеров в штате Делавэр пишет, что он якобы видел, кто принес компьютер. Однако владелец магазина не смог признать в нем именно Хантера Байдена, пишет New York Post.

Социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post до полной проверки достоверности изложенной информации, пишет британская газета Guardian.

Twitter заблокировал пользователям возможность публиковать ссылки на статью или фотографии из неподтвержденных источников, сопровождая сообщением: "Мы не можем выполнить этот запрос, потому что эта ссылка была определена Twitter или нашими партнерами как потенциально опасная". При попытке ретвитнуть уже размещенную в Twitter ссылку пользователи получали предупреждение о том, что "ссылка может быть небезопасной".

Генеральный директор Twitter Джек Дорси отметил, что решение компании об ограничении распространения статьи New York Post было "не очень хорошим".

Our communication around our actions on the @nypost article was not great. And blocking URL sharing via tweet or DM with zero context as to why we’re blocking: unacceptable. https://t.co/v55vDVVlgt — jack (@jack) October 14, 2020

Представитель Facebook Энди Стоунс объяснил ограничение на распространение статьи тем, что есть вопросы по поводу ее достоверности.

"Хочу сказать, что эта история должна пройти проверку фактов от третьей стороны. Тем временем мы сокращаем распространение статьи на нашей платформе", – написал он в Twitter.

While I will intentionally not link to the New York Post, I want be clear that this story is eligible to be fact checked by Facebook's third-party fact checking partners. In the meantime, we are reducing its distribution on our platform. — Andy Stone (@andymstone) October 14, 2020

Президент США Дональд Трамп прокомментировал саму статью и решения социальных сетей. Байдена он назвал "сонным" и коррумпированным политиком. Решение Facebook и Twitter он назвал ужасным.