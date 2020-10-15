Американская газета опубликовала переписку Хантера Байдена с Пожарским. Facebook и Twitter ограничили ее репосты

Газета New York Post опубликовала статью с якобы перепиской сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера и советника руководителя компании Burisma Вадима Пожарского. В этих письмах говорится о встрече Джо Байдена с Пожарским в апреле 2015 года.
"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие. Можем ли мы быстро встретиться выпить кофе? Я могу быть в вашем офисе примерно в полдень, до или по пути в аэропорт", – говорится в тексте первого письма якобы Пожарского Байдену-младшему.
В другом письме Пожарский якобы интересуется у Байдена-младшего о возможности воспользоваться его политическим влиянием, чтобы решить вопрос с давлением на компанию со стороны ряда государственных структур Украины. Это письмо отправили и деловому партнеру Хантера Байдена Девону Арчеру.
Авторы письма указывают на шантаж представителей партии "Свобода" и Министерства внутренних дел Украины.
"В случае отказа от сотрудничества, то есть предоставления денег наличными, газовый бизнес компании будет остановлен, уничтожен", – говорится в письме.
Источниками получения данной информации New York Post указала массив данных, восстановленный с облитого водой компьютера MacBook Pro. Газета со слов хозяина магазина по ремонту компьютеров в штате Делавэр пишет, что он якобы видел, кто принес компьютер. Однако владелец магазина не смог признать в нем именно Хантера Байдена, пишет New York Post.
Социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post до полной проверки достоверности изложенной информации, пишет британская газета Guardian.
Twitter заблокировал пользователям возможность публиковать ссылки на статью или фотографии из неподтвержденных источников, сопровождая сообщением: "Мы не можем выполнить этот запрос, потому что эта ссылка была определена Twitter или нашими партнерами как потенциально опасная". При попытке ретвитнуть уже размещенную в Twitter ссылку пользователи получали предупреждение о том, что "ссылка может быть небезопасной".
Генеральный директор Twitter Джек Дорси отметил, что решение компании об ограничении распространения статьи New York Post было "не очень хорошим".
Our communication around our actions on the @nypost article was not great. And blocking URL sharing via tweet or DM with zero context as to why we’re blocking: unacceptable. https://t.co/v55vDVVlgt— jack (@jack) October 14, 2020
Представитель Facebook Энди Стоунс объяснил ограничение на распространение статьи тем, что есть вопросы по поводу ее достоверности.
"Хочу сказать, что эта история должна пройти проверку фактов от третьей стороны. Тем временем мы сокращаем распространение статьи на нашей платформе", – написал он в Twitter.
While I will intentionally not link to the New York Post, I want be clear that this story is eligible to be fact checked by Facebook's third-party fact checking partners. In the meantime, we are reducing its distribution on our platform.— Andy Stone (@andymstone) October 14, 2020
Президент США Дональд Трамп прокомментировал саму статью и решения социальных сетей. Байдена он назвал "сонным" и коррумпированным политиком. Решение Facebook и Twitter он назвал ужасным.
So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020
Байден-младший работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.
В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.
Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.
Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma. Позже экс-глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.
На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже 100 тыс. в месяц.
После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.