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В Украине пытались продать компромат на сына Байдена за $5 млн – СМИ

В мае и сентябре 2019 года в Украине двое человек получили предложение приобрести якобы компромат на сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера, пишет Time.

Хантер Байден (справа) работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group
Хантер Байден (справа) работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group
Фото: EPA

В 2019 году материалы с якобы компроматом на сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера пытались продать в Украине за $5 млн. Об этом изданию Time сообщили два человека, которое получили предложение приобрести эти документы.

По словам этих людей, предложения поступали в мае и сентябре 2019 года. Продавцы этой информации хотели перепродать ее республиканским союзникам американского президента Дональда Трампа за $5 млн. 

Вместе с тем, источники TIME отказались подтвердить, идет ли речь о тех же письмах, опубликованных ранее газетой The New York Post.

14 октября газета New York Post опубликовала якобы переписку Хантера Байдена и советника руководителя украинской компании Burisma Вадима Пожарского. В ней Пожарский просил Байдена-младшего решить вопрос с давлением на Burisma со стороны представителей партии "Свобода" и Министерства внутренних дел Украины.

Байден-младший работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma. 

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже $100 тыс. в месяц

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Джо Байден критиковал призывы Трампа расследовать деятельность Хантера Байдена в Украине и заявлял, что его сын не сделал ничего плохого. 

Теги: США, Джо Байден, Хантер Байден, расследование, выборы в США, компромат
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