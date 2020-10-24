Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция

Местные выборы пройдут 25 октября по всей Украине, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма Фото: Depositphotos.com

Особенности этих выборов

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, пройдут местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов.

Выборы впервые пройдут согласно новому избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. То есть теперь можно будет проголосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата из списка партии. Это значит, что избиратель будет сам определять, не только какая партия будет представлять его в местной власти, но и кто именно из этой партии.

Справка "ГОРДОН". Календарь выборов: 25 октября – день выборов: голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 без перерыва;

6 ноября – последний день определения результатов выборов;

15 ноября – примерная дата второго тура выборов для мэров городов с числом жителей свыше 75 тыс. (закон требует провести второй тур в течение трех недель после определения результатов первого тура). Второй тур проводится в случае, если ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Во второй тур проходят два лидера первого тура.

Принцип открытых списков, согласно закону, будет действовать только на выборах в городах с населением свыше 10 тыс. человек. В этом случае баллотироваться в депутаты можно только от партий. В городах с населением меньше 10 тыс. остается обычная мажоритарная система, проще говоря, достаточно поставить галочку напротив приглянувшегося кандидата.

К слову, в этом году – впервые с 2014-го – смогут избрать местную власть переселенцы с оккупированных территорий и все, кто захотел сменить место голосования.

Как заполнять бюллетень

На избирательных участках будет выдаваться бюллетень нового образца, заполнение которого потребует чуть большей внимательности, поскольку помимо "плюсика" или "галочки", напротив названия партии надо будет вписывать цифру – номер кандидата в списке этой партии.

И название партии, и список ее кандидатов будут указаны в бюллетене. Слева будет колонка с названиями партий и их лидерами. Напротив каждого названия будет пустой квадратик, в который и надо будет вписать "плюсик" или "галочку". Здесь все, как обычно.

Справа в новом бюллетене будет колонка с кандидатами от каждой партии. Всего таких кандидатов будет от пяти до 12, у каждого будет свой индивидуальный номер. И тут надо будет вписать в квадратик номер понравившегося кандидата. Номер кандидата вписывается по трафарету, который все привыкли видеть на конвертах. Если у вас не вышло по трафарету – ничего страшного, ваш голос засчитают, главное – чтобы цифра была разборчиво написана.

Образец нового бюллетеня для голосования по открытым спискам. Фото: Громадянська мережа ОПОРА / Facebook

Что делать с нолем: вписывать или нет? Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже дала разъяснение на своей официальной станице в Facebook. "Если вы, к примеру, выбираете кандидата под номером 6 – то и 06, и 6 будет засчитано", – говорится в посте.

Если вы отметили только название партии, а номер одного из кандидатов в списке партии не указали – ваш голос все равно будет засчитан. В таком случае считается, что избиратель поддержал весь территориальный список партии.

Если же вы указали номер кандидата, но забыли поставить значок напротив названия партии – такой бюллетень будет считаться недействительным.

Если вы случайно испортили бюллетень, у вас будет попытка №2. Для этого достаточно написать заявление на имя члена избирательной комиссии (того самого, кто выдал вам бюллетень) и обменять бюллетень на новый. Подчеркиваем: попытки №3 уже не будет.

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Видео: Civil Network OPORA / YouTube

Сколько бюллетеней выдадут одному избирателю

Как указывает "Украинская правда", в большинстве населенных пунктов избиратель получит четыре бюллетеня для голосования за кандидатов на должность:

1) городского (сельского или поселкового) главы;

2) депутата городского (сельского или поселкового) совета;

3) депутата районного совета;

4) депутата областного совета.

Но будут несколько исключений.

Два бюллетеня получат избиратели в Киеве. Жители столицы будут голосовать только за городского главу и за депутатов городского совета.

Три бюллетеня выдадут избирателям, зарегистрированным на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Они будут голосовать за городского (сельского или поселкового) главу, за депутата городского (сельского или поселкового) совета, за депутата районного совета. Выборов в облсовет в этом случае не будет.

Пять бюллетеней получат избиратели Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона, поскольку у них еще выборы в городские районные советы.

Где посмотреть список партий и кандидатов или проверить себя в списке избирателей

Узнать, какая политическая сила и кто из кандидатов баллотируется в вашем населенном пункте, можно в разделе "Местные выборы 2020" на официальном сайте ЦИК.

Чтобы проверить, есть вы в списке избирателей или нет, достаточно открыть официальный сайт государственного реестра избирателей и выбрать соответствующий раздел – "Избирателям".

Справка "ГОРДОН". На местных выборах-2020 избираются: 1780 – депутатов областных советов, а также Киева;

5366 – депутатов районных советов;

11 124 – депутатов городских советов;

562 – районных депутата в городах с районным разделением советов;

10 284 – депутатов поселковых советов;

14 006 – депутатов сельских советов;

370 – городских глав;

428 – поселковых глав;

623 – сельских главы.

Что брать с собой на избирательный участок

Не стоит забывать, что эти выборы проходят на фоне эпидемии коронавируса, а значит, на избирательный участок надо прийти в маске. Желательно взять свою ручку для заполнения бюллетеня.

Постарайтесь, по возможности, соблюдать дистанцию с окружающими. Будьте готовы, что на входе в участок вам измерят температуру.

Обязательно возьмите с собой паспорт.

Напоминаем, чего нельзя делать на избирательных участках:

фотографировать бюллетень или снимать его на видео;

выносить бюллетень из помещения для голосования;

передавать бюллетень третьим лицам;

приносить на избирательный участок символику партий или кандидатов.

Онлайн-сервисы для часто задаваемых вопросов

Если вам необходимо что-то оперативно узнать о местных выборах, можно воспользоваться следующими онлайн-сервисами:

1. Telegram-бот Центральной избирательной комиссии.

2. Официальный портал "Местные выборы 2020" на сайте Центральной избирательной комиссии.

3. Мобильное приложение "Выборы 2020", разработанное гражданской сетью "Опора", мониторящей все избирательные процессы в Украине. Мобильное приложение пока разработано только для смартфонов на Android.

4. Раздел "Местные выборы" на сайте гражданской сети "Опора".

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