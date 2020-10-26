Климкин о местных выборах в Украине: Наши друзья с Запада реально в шоке

По словам экс-главы МИД Украины Павла Климкина, журналисты и политики на Западе считают "бардаком" происходившее на местных выборах в Украине.

Климкин считает, что местные выборы в Украине долго будут вспоминать на Западе Фото: ЕРА

Западные политики и журналисты "в шоке" от местных выборов в Украине. Об этом 25 октября в Facebook сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Результаты местных выборов более или менее прогнозируемы. С опросом тоже все ясно, как говорится, без комментариев. Но наши друзья с Запада – журналисты, некоторые политики, которые просто читают ленту наших новостей сегодня, – реально в шоке. Они звонят и спрашивают, является ли образом нашей "стабильной" демократии этот бардак", – написал дипломат.

Климкин считает, что выборы 25 октября Украине "еще долго будут вспоминать", когда украинская власть будет говорить о "прогрессе демократии".

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По данным Центризбиркома Украины на 20.00 25 октября, явка на местных выборах составила 37% (в Киеве – 34,34%).

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.