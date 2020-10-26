В Хмельницкой области волонтером в опросе от Зеленского была 11-летняя девочка – Клименко

В Хмельницкой области волонтером во всеукраинском опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, была 11-летняя девочка. Об этом на брифинге 25 октября сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, пишет пресс-служба ведомсва в Facebook.
"Она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей", – сказал Клименко.
По его информации, дети 14–18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. Все ли родители малолетних волонтеров дали согласие на участие детей в опросе, проведенном 25 октября, полиции предстоит выяснить.
"Потому что часть несовершеннолетних лиц, принимавших участие в опросе, возможно, и являются несовершеннолетними, но они были без документов", – уточнил глава Нацполиции.
Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публиковали пользователи соцсетей.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обратилась к Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе и первой леди Украины Елене Зеленской с призывом отреагировать на факт участия несовершеннолетних в проведении всеукраинского опроса, инициированного Зеленским. Она обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области и призвала дать этому факту правовую оценку.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если на это давали согласие их родители.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.