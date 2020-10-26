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ПОЛИТИКА

В Хмельницкой области волонтером в опросе от Зеленского была 11-летняя девочка – Клименко

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко подтвердил факты привлечения детей к всеукраинскому опросу, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Клименко: На маму девочки составили протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка
Клименко: На маму девочки составили протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка
Фото: npu.gov.ua

В Хмельницкой области волонтером во всеукраинском опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, была 11-летняя девочка. Об этом на брифинге 25 октября сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, пишет пресс-служба ведомсва в Facebook.

"Она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей", – сказал Клименко.

По его информации, дети 14–18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. Все ли родители малолетних волонтеров дали согласие на участие детей в опросе, проведенном 25 октября, полиции предстоит выяснить.

"Потому что часть несовершеннолетних лиц, принимавших участие в опросе, возможно, и являются несовершеннолетними, но они были без документов", – уточнил глава Нацполиции.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3443864362366897

Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публиковали пользователи соцсетей.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обратилась к Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе и первой леди Украины Елене Зеленской с призывом отреагировать на факт участия несовершеннолетних в проведении всеукраинского опроса, инициированного Зеленским. Она обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области и призвала дать этому факту правовую оценку.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если на это давали согласие их родители.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.

Теги: Украина, Хмельницкая область, волонтеры, дети, Владимир Зеленский, Нацполиция, Игорь Клименко, нарушение, всеукраинский опрос 2020
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